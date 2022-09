Dzeko mette nel mirino il Bayern Monaco. Esperienza fondamentale – CdS

Inter, scatta l’ora di Edin Dzeko. Il bosniaco non teme per niente il Bayern Monaco e secondo il Corriere dello Sport è lui il favorito per una maglia da titolare. La sua esperienza sarà fondamentale in UEFA Champions League.

CAMBIO IN ATTACCO – Edin Dzeko pronto a sostituire Romelu Lukaku, ma anche Joaquin Correa (preferito in attacco nel derby perso). L’attaccante bosniaco si è guadagnato una maglia da titolare per com’è entrato contro il Milan. Dopo il 3-1 dei rossoneri, Dzeko ha risvegliato l’Inter siglando subito un gol e continuando ad attaccare. Arrivato la scorsa stagione dove ha messo a segno diciassette reti in tutte le competizioni, quest’anno ha accettato di buon grado il ruolo di riserva dopo l’arrivo di Romelu Lukaku. A 36 anni e mezzo, però, il bosniaco oggi è fondamentale per Simone Inzaghi e lo dimostra il fatto che in cinque giornate non ne ha mai fatto a meno. La sua esperienza, inoltre, sarà fondamentale in UEFA Champions League: di sicuro lui non tremerà di fronte al Bayern Monaco, che in carriera ha già affrontato 13 volte, 5 delle quali proprio nella massima competizione continentale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno