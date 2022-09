VIDEO – Torino-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Lecce, posticipo della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



AI PIANI ALTI – Torino-Lecce 1-0 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Il Torino si riscatta subito dopo la sconfitta di giovedì con l’Atalanta. I granata, pur privi di Ivan Juric fermato dalla polmonite (vedi articolo), riescono a battere il Lecce che non ce la fa a proseguire la sua striscia di due pareggi consecutivi. Decide al 40′ un altro gol di Nikola Vlasic: il croato riceve palla da Mergim Vojvoda, gira di sinistro e batte Wladimiro Falcone. È la terza rete consecutiva per lui, dopo quelle alla Cremonese e a Bergamo, la prima in casa. Nella ripresa Pietro Pellegri, scelto titolare al posto di Antonio Sanabria, pensa di aver raddoppiato ma è in fuorigioco. A nulla vale quindi la sua fuga sul centro-destra chiusa da un rasoterra vincente. Uno dei migliori in campo è Vojvoda, a un passo dal raddoppio a cinque minuti dalla fine ma Falcone compie un miracolo. Il Lecce non propone praticamente nulla, il Torino gestisce e sale a dieci punti.

Video con gli highlights di Torino-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.