Rummenigge: «Inter-Bayern Monaco non così scontata! Ecco la mia previsione»

Karl Heinz Rummenigge, ex bandiera tedesca di Inter e Bayern Monaco, in una lunga intervista rilasciata al collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, ha parlato proprio della sfida di Champions League che rappresenta di fatto il suo passato, e non solo.

CHAMPIONS LEAGUE – Rummenigge in un’intervista ha parlato così della sfida in programma domani: «Il Bayern Monaco era partito bene, ma ha pareggiato le ultime due partite di campionato. Ha otto attaccanti velocissimi. Speranza Inter? È la prima gara del girone e nessuno vorrà perdere. Mi aspetto un incontro aperto perché anche l’Inter è una bella squadra. Il ritorno di Romelu Lukaku è un’operazione molto intelligente da parte del mio amico Beppe Marotta: lo ha venduto per 115 milioni e lo ha ripreso in prestito 12 mesi più tardi. Lukaku con l’Inter ha già vinto lo scudetto e farà bene. Girone C di ferro senza dubbio, l’Inter non è stata fortunata, ma non lo sono state neppure il Bayern e il Barcellona: dall’urna delle terze hanno pescato la più forte. L’’Inter ha i mezzi per disputare una sfida intelligente e per fare risultato. Sarà una partita meno “scritta” di quello che pensate. Tra Inter e Bayern Monaco ho vissuto esperienze fantastiche: non farò pronostici! Sono convinto che i nerazzurri e i bavaresi passeranno agli ottavi, con il Barcellona terzo nel girone».

SCUDETTO – Rummenigge esprime una sua opinione sul calcio italiano e il ritorno delle milanesi: «Purtroppo ho visto il derby. La reazione però poi c’è stata. Mi fa piacere che Inter e Milan siano tornate in cima al calcio italiano: per anni, quando la Juventus dominava, il campionato era meno interessante. Mi aspetto una Serie A imprevedibile».