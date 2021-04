Crotone-Inter: Darmian scommessa di Conte: merita l’occasione dal 1′?

Le ultime di formazione, sponda nerazzurra, in vista di Crotone-Inter. Antonio Conte sta pensando di dare continuità a Darmian, dopo il gol decisivo contro il Verona

SOLDATINO – Dopo il gol decisivo col Verona, sono piovuti elogi e onorificenze per Matteo Darmian. Ne abbiamo scritto tanto anche noi (QUI e QUI), perché l’ex Manchester United e Parma è stato voluto da Antonio Conte, ma ad inizio campionato pareva destinato ad un ruolo subalterno in una rosa articolata come quella nerazzurra. Partita dopo partita si è ritagliato il suo spazio, si è reso decisivo e oggi insidia Ivan Perisic per una maglia da titolare in Crotone-Inter.

SCOMMESSA – Il ballottaggio per l’esterno sinistro è l’unico su cui Conte potrebbe soffermarsi, perché la settimana intera di lavoro ha dato la possibilità ai nerazzurri di recuperare energie. Difficilmente il tecnico cambierà altre pedine in Crotone-Inter (vedi le ultime di formazione). Il blocco dei titolari è ormai granitico: Darmian è la sola scommessa a cui Conte potrebbe strizzare l’occhio.