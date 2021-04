Young, l’Inter propone rinnovo ‘ponte’? Ipotesi da non escludere – Mirror

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, l’Inter potrebbe offrire un prolungamento di contratto ad Ashley Young, posticipando così il suo ritorno in Premier League. I dettagli

DA PARTE – Young è stato gradualmente marginalizzato nelle gerarchie di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro sta preferendo Ivan Perisic e Matteo Darmian nel ruolo di esterno sinistro. Questo ha spalancato le porte alle voci di un addio, anche perché l’ex Manchester United ha il contratto in scadenza a giugno prossimo.

SORPRESA – Il Watford, squadra in cui Young ha mosso i primi passi da calciatore, sarebbe pronto a riportarlo in Inghilterra (QUI gli ultimi aggiornamenti). Ma secondo il Daily Mirror l’Inter starebbe valutando la possibilità di offrire al laterale inglese un rinnovo di contratto annuale.

RAGIONAMENTI – L’ex Aston Villa, però, compirà 36 anni il prossimo luglio e non è detto che l’Inter decida di tenerlo in rosa anche per la prossima stagione. Potrebbe farlo per limitare i costi e garantirsi un’alternativa sulla fascia mancina. Il rinnovo annuale, in ogni caso, posticiperebbe il ritorno in Premier League di Ashley Young, che non ha mai nascosto la sua volontà di tornare al Watford.

