Crotone-Inter, Conte non fa calcoli e punta sulle certezze: un solo dubbio

Crotone-Inter si giocherà tra due giorni e Conte sembra avere le idee abbastanza chiare. Il tecnico nerazzurro, infatti, non ama molto cambiare e anche sabato alle 18.00 si affida alle certezze, con un solo piccolo dubbio (QUI le ultime sui calabresi di Cosmi)

MAI ABBASSARE LA GUARDIA – Crotone-Inter si avvicina e le idee di Antonio Conte sono piuttosto chiare. La distanza dallo scudetto è di appena quattro punti, ma il tecnico nerazzurro non intende abbassare la guardia. I rossoblù di Serse Cosmi sono a un passo dalla retrocessione, ma proprio per questo Conte sa che ci terranno a far bella figura contro la capolista.

SQUADRA TIPO – L’undici di partenza, dunque, sarà lo stesso di sempre con Handanovic in porta. Difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Centrocampo con Barella, Brozovic ed Eriksen. Sugli esterni agirà Hakimi a destra mentre a sinistra resiste un piccolo ballottaggio tra Perisic e Darmian, con il croato al momento favorito. In attacco nessun dubbio: Lukaku e Lautaro Martinez.