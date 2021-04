Lega Serie A, convocata assemblea il 5 maggio: Superlega e tv sul tavolo

La Lega Serie A ha annunciato un’assemblea “in via d’urgenza” per mercoledì 5 maggio. Tra i temi all’ordine del giorno, ovviamente, la Superlega e la gestione dei diritti televisivi del prossimo triennio

TEMI CALDI – I club della Lega Serie A si riuniranno in videoconferenza, “in via d’urgenza“, mercoledì 5 maggio, per discutere di alcuni temi d’importanza capitale. Tra questi, l’analisi degli eventi legati alla Superlega (QUI le ultime novità) e le eventuali conseguenze della stessa. Ma in cima alle necessità dei club c’è anche la gestione dei diritti televisivi (per il triennio 2021/24) legati al cosiddetto “Pacchetto 2”, cioè quello delle tre partite per turno, ancora da assegnare. La riunione, in programma in mattinata, dovrebbe sbloccare e allentare la tensione su alcune tematiche chiave per il futuro del calcio italiano.