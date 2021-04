La Superlega è clamorosamente naufragata una settimana fa, con il dietrofront prima dei club inglesi e poi di tutti gli altri (vedi articolo). C’è però chi, anche più di Andrea Agnelli, non si arrende: è Florentino Pérez, che del nuovo torneo sarebbe dovuto essere il presidente.

SECONDA CHANCE? – La Superlega è, per il momento, un progetto nato e morto nel giro di quarantotto ore. Una settimana fa, proprio in questi istanti, il torneo annunciato nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 aprile stava collassando complici i dietrofront dei club fondatori. Florentino Pérez, però, non abbandona l’idea di fare “concorrenza” all’UEFA con un torneo privato. Il giornalista Mediaset Carlo Landoni, in collegamento da Valdebebas dove stasera si è giocata Real Madrid-Chelsea di Champions League (vedi articolo), spiega come il presidente dei blancos intende muoversi. Intanto la strategia è quella del silenzio: non rilascia più interviste sulla Superlega, dopo le tante della scorsa settimana. Ma è convinto che si farà e il progetto non è naufragato come pensa l’UEFA. Ha certezze legali che è possibile arrivare a una competizione privata all’interno delle normative UEFA. Florentino Pérez che la Superlega si farà in due-tre anni al massimo e non intende disfare la società costituita di recente, che ha sede proprio a Madrid. Ma, giusto ricordarlo, ieri la FIGC ha inserito una norma che vieta la Superlega e quindi l’Inter non dovrebbe poterne far parte.