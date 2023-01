Cremonese-Inter, dopo Skriniar cambia il capitano: un ritorno dal 1′ – Sky

Contro la Cremonese Milan Skriniar sarà squalificato a causa dell’espulsione con l’Empoli. Per questo motivo ci si chiede chi potrà essere il capitano dell’Inter per questa partita. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha chiarito la posizione della società rispetto a questo tema.

CAMBIO DI CAPITANO − Milan Skriniar è stato uno dei protagonisti in negativo della partita contro l’Empoli. Il difensore è stato espulso nel primo tempo lasciando di fatto la squadra con un uomo in meno per il resto della gara. L’espulsione dello slovacco è poi risultata decisiva ai fini del risultato con l’Inter che è uscita dal campo con una pesante sconfitta. La sua assenza contro la Cremonese lascia ora un grosso punto interrogativo su chi sarà il prescelto per vestire la fascia di capitano. Come riportato dal collega Matteo Barzaghi, la società nerazzurra ha chiarito che a vestire la fascia sarà il calciatore con il maggior numero di presenze. L’indiziato principale sarebbe quindi Samir Handanovic che a meno di clamorose sorprese dovrebbe però partire dalla panchina. Se in sua assenza, dovesse invece giocare Danilo D’ambrosio, che potrebbe sostituire Skriniar, sarà lui il capitano designato.