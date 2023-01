Zuberek, la stagione termina in anticipo dopo il brutto infortunio: il comunicato dell’Inter

Jan Zuberek, giovane attaccante dell’Inter Primavera, ha svolto degli esami clinico-strumentali presso l’Humanitas dopo il brutto infortunio in Supercoppa Primavera contro la Fiorentina. Per lui la stagione termina in anticipo. Riportando il comunicato ufficiale del club nerazzurro, la redazione di Inter-News.it augura una pronta guarigione al ragazzo.

IL COMUNICATO – “Esami clinico-strumentali per Jan Zuberek questa mattina, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio nella finale di Supercoppa Primavera di mercoledì scorso. Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a trattamento chirurgico nelle prossime settimane”.

Fonte: Inter.it