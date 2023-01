Di Gregorio: «Sfidato la Juventus con l’Inter! Monza società ambiziosa»

Michele Di Gregorio, ex portiere dell’Inter Primavera riscattato dal Monza in questa stagione dopo la promozione in Serie A, in un’intervista su Sportmediaset parla delle sue ambizioni facendo riferimento al suo passato in nerazzurro, con un occhio alla prossima sfida di campionato contro la Juventus.

IN CAMPIONATO – Michele Di Gregorio torna a sfidare la Juventus dopo le esperienze passate all’Inter, e soprattutto dopo l’ultima sfida di Coppa Italia. In quella occasione, però, il titolare era Alessio Cragno: «Ho già sfidato la Juventus con l’Inter in una finale di Coppa Italia, ma io ero in panchina, quindi per me sarà la prima volta. Ho trovato una società molto ambiziosa e organizzata, fa stare bene i suoi giocatori con strutture di livello alto. Io qui mi sento a casa. Nazionale? Riuscendo a fare bene come squadra e io singolarmente, magari una chiamta arriverà. Se non dovesse essere così allora penserò al Monza».