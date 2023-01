Galtier ci ripensa su Skriniar: «Mai parlato di difesa. Rinforzo in altro ruolo»

Christophe Galtier, allenatore del PSG, in conferenza stampa si rimangia quanto detto pochi giorni fa in merito a un possibile acquisto di un difensore a partire già da questa sessione di mercato (vedi QUI). Il tecnico chiude le porte a Milan Skriniar, sottolineando le diverse intenzioni della società parigina.

ALTRI RUOLI – L’allenatore del PSG, Galtier, in conferenza stampa fa un passo indietro riguardo il mercato di gennaio e l’intenzione di prendere Milan Skriniar già adesso: «Io sono assolutamente concentrato sul campo, ho già detto che avremmo operato sul mercato solo in caso di partenza di un giocatore. Difensori? Non ho mai parlato di acquisti in difesa. È andato via un giocatore in attacco (Pablo Sarabia, ndr), quindi ci serve un giocatore offensivo».