Skriniar, Galtier ribadisce: «Sarà nostro quest’inverno oppure in estate!»

Galtier, al termine della vittoria del PSG 0-7 in Coppa di Francia contro il modestissimo Pays de Cassel, ha parlato nuovamente di Skriniar. Intervenuto ai microfoni di Bein Sports, ha confermato la vicinanza del giocatore verso Parigi

RINCARA LA DOSE − Milan Skriniar protagonista in negativo sia fuori che in campo nella serata di ieri. Oltre all’espulsione, che ha compromesso la partita dell’Inter, il suo agente Roberto Sistici ha fatto alcune rivelazioni proprio durante il match di San Siro (vedi articolo). Lo slovacco andrà al PSG e a confermarlo, ancora una volta, è anche il tecnico parigino Christophe Galtier: «Per Milan Skriniar, non ci sono novità. Non so dirvi se verrà quest’inverno o quest’estate. È un giocatore seguito da molto tempo. Pensavamo di averlo già quest’estate, ma non ci siamo riusciti».