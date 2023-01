Cassano: «Fallimento Inter, Inzaghi confusionario! Cambierei allenatore»

Cassano duro contro Inzaghi e l’Inter che ieri ha perso contro l’Empoli 0-1 a San Siro. L’ex calciatore reclama un cambio di panchina a fine stagione

FALLIMENTO − Antonio Cassano sbotta dopo la sconfitta dei nerazzurri contro l’Empoli a San Siro: «Fallimento dell’Inter, finito il girone di andata ed è meno a 13. Pronti-via anche 11 contro 11 stava giocando meglio l’Empoli. L’Inter è entrata in campo con l’idea di stare già sul 3-0. Ma ogni partita è diversa, se non hai un’identità non puoi pensare di risolverla sempre con la giocata di Calhanoglu, Lautaro Martinez o Mkhitaryan. Per l’Inter è un fallimento. Poi Inzaghi sbaglia i cambi, continui a difendere a 5. Lautaro che gli giravano la palla da un lato all’altro, perché non giocare a 4 dietro. Togli un difensore e metti un altro attaccante. Poi passa al 5-1-3. Ha fatto una confusione allucinante. Non ho capito! Ad oggi per me è una stagione fallimentare dell’Inter. Tredici punti al girone di boa sono una caterva. Se la Juventus è una stagione fallimentare vale lo stesso per l’Inter. Poi in Italia viene fuori che in crisi è Pioli. C’è da rifare un attimino due conti perché lo scorso anno ha buttato via il campionato e quest’anno è già un fallimento. C’è da cambiare la guida tecnica». Le sue parole alla Bobo Tv.