Cremonese-Inter, i 22 convocati da Ballardini: recupero importante in attacco

Cremonese-Inter andrà in scena sabato 28 gennaio 2023 alle 18 allo Stadio Giovanni Zini, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito la lista dei ventidue convocati da Davide Ballardini per la sfida contro i nerazzurri. Assenti Lochoshvili e Quagliata per infortunio, oltre Pickel squalificato. Rientra l’attaccante Dessers.

CREMONESE-INTER, I VENTIDUE CONVOCATI DA BALLARDINI

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Chiriches (21), Ferrari (24), Ghiglione (18), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Benassi (26), Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62)

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Dessers (90), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)

Fonte: uscremonese.it