Coppa Italia, ancora attesa per il calendario: Napoli-Inter prima o dopo?

La Coppa Italia sarà il primo torneo di calcio in Italia a ripartire con il Coronavirus. Juventus-Milan e Napoli-Inter sono le due semifinali di ritorno che faranno riprendere le partite, ma non si sa ancora quando si giocheranno. Oggi doveva arrivare l’OK del Governo sull’anticipo, ma il calendario non c’è ancora.

NULLA DI FATTO – Anche oggi, mercoledì 3 giugno, non si è arrivati all’ufficialità del calendario di Coppa Italia. La Lega Serie A ha chiesto al Governo una deroga per poter giocare Juventus-Milan il 12 giugno (ore 20.45) e Napoli-Inter il giorno dopo, essendo a ora vietato fino al 14, ma nonostante diverse aperture positive non si è ancora arrivati all’OK. Inizialmente si pensava che le date arrivassero venerdì, poi sono state rinviate (assieme a quelle della Serie A) a lunedì. Il mancato via libera del Governo ha portato a un altro rinvio per la sola Coppa Italia: doveva essere oggi pomeriggio, invece ancora niente. La speranza, visto che ormai non manca molto, è che domani possa essere la giornata giusta.

L’ALTRO DUBBIO – C’è un secondo fronte di discussione, sempre sul calendario. I nerazzurri hanno chiesto di giocare prima Napoli-Inter di Juventus-Milan, per avere un giorno di riposo in più essendo l’unica delle quattro squadre poi impegnate nei recuperi di Serie A. È quasi scontato che questa “concessione” non avverrà, e ci si dovrà accontentare di giocare sabato 13. A questo punto la speranza è che l’Inter dalla ripresa sia sempre impegnate ogni tre giorni: vorrebbe dire aver (almeno) conquistato la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17.