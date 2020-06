Lautaro Martinez pronto per Napoli-Inter: altro che Barcellona! – SI

Lautaro Martinez in questi mesi di stop del calcio ha fatto notizia solo per il mercato, con le infinite voci sul Barcellona. Luca Cilli, in collegamento da sotto la sede dell’Inter per “Sportitalia Mercato”, fa sapere come in realtà l’argentino sia uno dei più brillanti in allenamento.

ALTRO CHE BARCELLONA – In attesa di sapere la data di Napoli-Inter da Appiano Gentile si segnala Lautaro Martinez in grande forma. L’argentino, come fa sapere Sportitalia, è uno dei migliori nei primi allenamenti di gruppo di queste settimane. Il Toro è uno di quelli che sta meglio fisicamente in rosa, un dato da non sottovalutare in vista del match di Coppa Italia dove sarà necessario vincere per andare in finale. Lautaro Martinez si sta allenando molto bene e non sembra si sia fatto distrarre dalle voci di mercato. Chi diceva che il Barcellona fosse un richiamo troppo grande da poterlo condizionare pare aver sbagliato: i primi riscontri vanno in senso contrario. Antonio Conte si aspettava proprio questo dalla rosa dell’Inter: non avere condizionamenti esterni e pensare solo al rientro in campo. Ora saranno proprio le partite a dare il definitivo giudizio sul rendimento di Lautaro Martinez, ma intanto i segnali sono positivi e la speranza è che possano essere confermati.