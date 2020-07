Conte col dilemma in attacco: chi schierare insieme a Lukaku?

In Atalanta-Inter Conte deve pensare alla miglior coppia d’attacco da schierare. Lukaku è sicuro del posto, ma chi scegliere tra Sanchez e Lautaro Martinez?

ATTACCO CONTRO ATTACCO – L’Inter contro l’Atalanta è chiamata a una sfida infuocata. Miglior difesa contro miglior attacco, certo. Ma gli uomini di Conte dovranno soprattutto pensare a mettere in difficoltà i bergamaschi, senza arroccarsi. Bisogna insomma puntare la porta avversaria, trovare il modo di rispondere colpo su colpo. E questo chiama in causa gli attaccanti. I nerazzurri di Milano del resto sono pur sempre il secondo miglior attacco. Il primo nome a dover rispondere è chiaramente Lukaku, il leader dell’Inter che si esalta in trasferta. Ma chi farà coppia con lui? Conte ha le solite due opzioni, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. E la scelta non è banale.

IL CILENO – Sanchez è partito titolare in 8 delle ultime 11. E da titolare ha prodotto gol e assist, con l’eccezione della rete al Genoa arrivata da subentrato. Conte sembra fidarsi molto del cileno nel post Covid, che è diventato sempre più importante anche nello sviluppo del gioco con la sua capacità di abbassarsi e giocare la palla. Scelta fatta quindi? Assolutamente no, perché Lautaro scalpita.

L’ARGENTINO – Il Toro sta vivendo mesi decisamente difficili. Soprattutto a causa delle continue voci di mercato che tolgono serenità a lui e a tutto l’ambiente. Il rendimento in campo non è stato quello della prima metà di stagione, il che ha alimentato discussioni e malignità. Ma contro il Napoli è arrivato uno squillo importante. Un gol bello, decisivo per chiudere la partita, cercato, voluto, difficile. Con esultanza polemica. Il suo primo da subentrato in questa stagione. Un segnale che Conte ha sicuramente colto. Impossibile ignorare quanto un simile evento carichi mentalmente Lautaro. Una panchina lo intristirebbe? Meglio cercare di cavalcare l’onda, anche in vista Europa League? Una scelta non semplice.