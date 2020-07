Dalbert: “Fiorentina, stagione buona per me! Dimostrate le mie qualitÃ ”

Dalbert: “Fiorentina, stagione buona per me! Dimostrate le mie qualità”

Dalbert, giocatore dell’Inter in prestito alla Fiorentina, intervistato da Fox Sports Brazil ha detto la sua riguardo la sua stagione.

LA STAGIONE – Dalbert si dice soddisfatto per la stagione messa in mostra in Serie A, in prestito alla Fiorentina: «Penso sia stata una buona stagione per me, ho potuto giocare titolare spesso e dimostrare le mie qualità. Domenica abbiamo la Spal, vogliamo ottenere un’altra vittoria per chiudere il campionato tra le prime dieci».