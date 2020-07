Lautaro Martinez si conferma, col Napoli ha un feeling speciale

Lautaro Martinez ha un feeling col Napoli. Al terzo indizio abbiamo una prova, e nella gara di ieri il gol del 2-0 è esattamente il terzo indizio.

TRE INDIZI – Si dice che tre indizi facciano una prova. Bene, Lautaro Martinez era fermo a due. Ieri in Inter-Napoli è arrivato il terzo. Parliamo di gol, ovviamente visto il profilo del giocatore. Reti pure decisive per lo svolgimento delle partite. Arrivate però nel momento in cui l’argentino di solito perde efficacia e capacità di incidere. Vale a dire dopo la prima mezz’ora di gioco, per semplificare.

CHE GOL – Tre volte è successo. E tutte contro il Napoli. Al terzo indizio abbiamo la prova. Lautaro Martinez ha un feeling speciale con gli azzurri. Il gol del 2-0 (QUI gli highlights della gara) di San Siro è una conferma anche per fattura. Il Toro riceve palla, la protegge e si gira. A 30 metri dalla porta ha uno scarico comodo sulla destra, dove D’Ambrosio è smarcato. Invece carica il tiro e cerca una conclusione difficile all’angolo basso. Che entra, precisa. Non esattamente il suo marchio di fabbrica come gol. Anzi proprio un unicum in stagione. Perché col Napoli evidentemente si può.