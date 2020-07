Lukaku torna nel suo habitat: in trasferta con l’Atalanta serve leader

Condividi questo articolo

Lukaku in stagione ha segnato più in trasferta che in casa. Atalanta-Inter, ultima di campionato, è una gara in cui serve il massimo dal numero nove belga.

AL TOP IN TRASFERTA – Lukaku per l’ultima di campionato torna nel suo habitat preferito. Col Napoli l’Inter ha giocato a San Siro, e il belga non ha segnato. Confermando le sue tendenze. Per la giornata conclusiva però i nerazzurri tornano a giocare fuori casa. E il numero 9 è chiamato a lasciare il segno.

SFIDA DIFFICILE – Atalanta-Inter non è una partita banale. C’è la rivalità storica. C’è la tradizione a Bergamo, campo sempre ostico. C’è lo scontro tra miglior difesa e miglior attacco. C’è il secondo posto in ballo. Tutto tranne che un’ultima giornata sonnacchiosa. Agli uomini di Conte serve una grande prestazione. Serve che i leader rispondano presente. E Lukaku è il centro di questa squadra fin dal primo giorno del suo arrivo. Anzi da prima, perché Conte non ha mai avuto dubbi.

CERCASI LEADER – Lukaku da tutta la stagione rende al meglio lontano da San Siro. La partita conclusiva della Serie A insomma sembra calibrata apposta su di lui e sulle sue tendenze. Almeno, quella dei gol in trasferta. Perché c’è quella della difficoltà a segnare alle big. Fastidiosa. Quale occasione migliore per smentirla? L’Inter ha bisogno di una sua prova da leader per chiudere al meglio. E dare un segnale importante anche in vista Europa League.