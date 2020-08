Castro: “Inter squadra equilibrata. Loro favoriti? Si vedrÃ  in campo”

Castro: “Inter squadra equilibrata. Loro favoriti? Si vedrà in campo”

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetks, avversario dell’Inter questa sera in Europa League, intervistato da MARCA ha parlato della sfida soffermandosi in particolare su Antonio Conte e Romelu Lukaku.

LA SFIDA – Luis Castro, allenatore degli ucraini, parla dell’importanza di Inter-Shakhtar Donetsk, a detta la sua la sfida più importante della sua carriera: «Partita più importante per me? Sì, anche quando ero al Porto ho giocato un quarto di finale in Europa League, contro il Siviglia nel 2014. Ma tutto sommato sì, questa è la partita più importante della mia carriera. Penso che noi allenatori dobbiamo costruire il nostro percorso. Ho passato 10 anni al Porto, sette in allenamento come direttore tecnico e poi tre anni come allenatore. Quando ho lasciato il Porto ho detto al mio assistente che volevo fare le cose in fretta perché il mio obiettivo era quello di essere in Champions League tra tre o quattro anni. E questo è successo».

CONTE E L’INTER – Luis Castro parla dell’Inter soffermandosi in particolare sul tecnico Antonio Conte e il giocatore più temuto, Romelu Lukaku: «Conte ha sempre allenato squadre ben equilibrate in attacco e in difesa. L’Inter è tornata molto bene dopo la ripresa. Le scommesse dicono Inter? La partita si gioca in campo, non nelle scommesse. Se gli altri pensano che l’Inter sia favorita… beh, resta la favorita. Noi non ci sentiamo inferiori. Abbiamo giocato 11 partite in competizioni europee come UEFA Champions League, Europa League, perdendo solo due partite contro Atalanta e Manchester City. Romelu Lukaku? Dobbiamo adottare una strategia perfetta per fermare Lukaku».

Fonte: MARCA.