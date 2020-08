Messi il sogno dell’Inter, ma prima c’è da affrontare lo Shakhtar Donetks – SM

Lionel Messi avrebbe già chiesto al Barcellona di essere ceduto (vedi articolo) e a cena con il suo entourage, attende eventuali novità dal club spagnolo (vedi QUI). L’argentino resta il sogno dell’Inter, e secondo quanto riportato da “Sportmediaset” il gruppo Suning sarebbe capace di pagare l’investimento. Prima però c’è da andare avanti in Europa League, e questa sera la squadra di Antonio Conte se la vedrà con lo Shakhtar Donetsk.

TRA SOGNO E REALTÀ – Lionel Messi resta il sogno dell’Inter, che a detta dell’emittente televisivo però è fattibile per il gruppo Suning, che nella sua strada troverebbe “solo” la concorrenza di Paris Saint-Germain e Manchester City. La squadra di Antonio Conte però questa sera sarà impegnata in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk per giocarsi una finale che manca dai tempi del Triplete. La squadra oggi ha svolto un allenamento caratterizzato da risveglio muscolare, oggi alle 18:30 prevista la riunione tecnica per confermare lo stesso undici che ha fatto bene contro Atalanta, Getafe e Bayer Leverkusen. Per questa sera – sempre secondo quanto riportato da “Sportmediaset”- è prevista pioggia.

Fonte: Sportmediaset.