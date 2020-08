Inter-Shakhtar Donetsk, piccola chance Eriksen? Castro, solo un dubbio

Inter-Shakhtar Donetsk questa sera dirà chi sarà la seconda finalista dell’Europa League 2019-2020 dopo la vittoria di ieri del Siviglia ai danni del Manchester United. Antonio Conte alle 18:30 comunicherà alla squadra l’undici titolare per la semifinale di oggi, e secondo quanto riportato da “Sportmediaset” l’unico dubbio riguarda l’impiego o meno di Christian Eriksen. Un dubbio anche per Luis Castro.

LE PROBABILI – In vista di Inter-Shakhtar Donetsk in programma questa sera alle 21 alla Dusseldolf Arena, la squadra di Antonio Conte oggi si riunirà alle 18:30 per svolgere la riunione tecnica e comunicare l’undici che scenderà in campo per la semifinale di Europa League. Un solo dubbio di formazione – secondo Sportmediaset – per entrambe le squadre. Da una parte Antonio Conte, che ha notato le prestazioni in crescita di Christian Eriksen e potrebbe lanciarlo titolare dietro le due punte al posto di Roberto Gagliardini. Dall’altra Luis Castro deve scegliere in difesa tra Khocholava e Bondar.

Fonte: Sportmediaset.