Calhanoglu l’unico sorriso per l’Inter. Sostituto Brozovic? È bagarre! − SM

Con Romelu Lukaku ancora non al meglio (vedi articolo), l’unico recupero per l’Inter in vista della gara contro la Roma è Hakan Calhanoglu. Quanto al sostituto di Brozovic, è ballottaggio fra due

BAGARRE − Calhanoglu ha recuperato in tempo record dal problema ai flessori che lo aveva precluso dal match contro l’Udinese. Contro la Roma, il turco sarà in campo ad aiutare l’Inter verso un successo quasi obbligato. Simone Inzaghi, secondo i colleghi di Sport Mediaset, sta ragionando sul sostituto di Marcelo Brozovic. Il croato si è fatto male in Nazionale e dovrà stare ai box almeno per tre settimane. È bagarre tra Kristjan Asllani e l’esperienza di Roberto Gagliardini.