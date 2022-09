Lukaku, il recupero rallenta: l’Inter dice cautela. Roma e Barcellona in bilico

Il recupero di Lukaku sta avendo più di un ostacolo. Il centravanti dell’Inter è a rischio convocazione contro la Roma, mentre col Barcellona non sarà sicuro di esserci. Le ultime dall’infermeria nerazzurra

TEMPO − Ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivedere Romelu Lukaku in campo. Come riporta Sport Mediaset, Big Rom sta avendo qualche problema col suo recupero. Gli ostacoli lungo la strada non mancano. Sia il giocatore che lo stesso staff medico dell’Inter predicano cautela. Bisogna evitare possibile ricadute. Ecco perché contro la Roma rischia addirittura di non andare nemmeno in panchina. Stessa cosa martedì 4 ottobre contro il Barcellona in Champions League.