Barzaghi: «Futuro Inter? Sempre più USA, un nome nuovo! Patrimonio…»

Il futuro societario dell’Inter è un grande enigma da risolvere. Il CdA ha evidenziato quelle che sono le criticità del club (vedi articolo). Intanto si guarda in America con Zhang che si è mosso per cercare nuovi partner. Occhio ad un nome nuovo. Ne parla Barzaghi

NOME NUOVO − Dagli studi di Sport Mediaset, Marco Barzaghi ha dato aggiornamenti sulle vicende societarie dell’Inter: «Decisione molto importante da parte di Zhang, verranno utilizzati 110 milioni per ricapitalizzare l’Inter. Ovvero parte del prestito di Oaktree, utile per andare a blindare anche Skriniar. Situazione importante ma dimostra come il progetto vuole andare avanti. Zhang si è mosso per trovare nuovi investitori a stelle e strisce, c’è un secondo mandato. A tal proposito, è stata incaricata Rein Group, lo stesso advisor che ha portato la stessa proprietà americana al Chelsea. Noi abbiamo un nome: Marc Lasry che ha un patrimonio personale di 1.8 milioni di dollari. Già proprietaria dei Milwaukee Bucks».