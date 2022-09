Galtier e il pensiero implicito a Skriniar: «Serviva un centrale, dispiaciuti!»

Galtier non smette di pensare a Skriniar seppur implicitamente. Il tecnico del PSG, apparso in conferenza stampa per PSG-Nizza, ha espresso la sua amarezza per il mancato acquisto del difensore dell’Inter

SKRINIAR SEMPRE NEI PENSIERI − Galtier implicitamente esprime la sua amarezza sul mancato arrivo del difensore dell’Inter: «Siamo dispiaciuti per non aver preso un difensore centrale aggiuntivo. Stiamo entrando in una lunga serie di partite molto intense, ci sarebbe piaciuto avere un difensore e anche un attaccante con un altro profilo. Ma è sempre difficile chiudere tutti gli obiettivi durante una finestra di mercato. Insieme a Luis (Campos, ndr) sappiamo che il presidente ha lavorato molto bene e ha fatto di tutto pur di farlo accadere».