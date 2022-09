Skriniar, l’Inter è pronta al rinnovo top: in aiuto di Zhang il fondo Oaktree!

Giornata importante ieri per l’Inter che ha stilato la chiusura del bilancio con la riunione del CdA (vedi articolo). Attesa anche una ricapitalizzazione di Zhang. Una parte dei soldi saranno reinvestiti per Skriniar

RINNOVO − Sono settimane calde in merito al rinnovo di Milan Skriniar. Il periodo indicato per chiudere definitivamente la storia sarà tra novembre e dicembre, ovvero durante la sosta per il Mondiale in Qatar. Secondo Sport Mediaset, l’Inter infatti ha un piano. O meglio Steven Zhang. Il patron cinese farà una ricapitalizzazione delle casse nerazzurre di circa 110 milioni di euro, servendosi di una parte del prestito di Oaktree. Questa sarà fondamentale per proporre a Skriniar il rinnovo di contratto a sette milioni di euro a stagione.