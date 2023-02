Calabria: «Scudetto Milan, ero sicuro! Rispetto per l’Inter, ma vogliamo vincere»

Davide Calabria in un’intervista rilasciata su DAZN in “Parole da Derby”, insieme a Matteo Darmian (vedi QUI) ha parlato di Inter-Milan in programma domenica 5 febbraio alle 20:45. I due esterni difensivi hanno parlato dei loro ricordi d’infanzia, la crescita individuale segnata dai campioni conosciuti durante la carriera, la fede per quei colori sposati da anni che rendono questo derby ogni volta più affascinante.

RITORNA IL DERBY – Davide Calabria come Darmian ribadisce l’importanza della sfida tra Inter e Milan, e fa continui riferimenti alla passata stagione: «I miei primi ricordi da piccolo sono legati ai rossoneri. Sono cresciuto in una famiglia milanista, seguivano la squadra e io sono cresciuto con questa fede. Sassuolo-Milan è stata la partita più bella da quando sono qui, io ero sicuro di poter vincere questo scudetto. Me lo sentivo, si sentiva un’aria diversa: sicurezza, certezza e voglia di dimostrare. La settimana del derby è incredibile, i giornalisti e il pubblico cominciano a fomentarsi. C’è molto rispetto tra le due squadre, in campo non ci sono state mai delle problematiche. Si affrontano due tra le più grandi squadre al Mondo. Deve essere un giorno di gioia, chiaro che noi vogliamo solo vincere quindi l’adrenalina che si crea è normale. Il derby della passata stagione dovevamo vincerlo per credere nello scudetto».