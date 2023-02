Darmian si prende la copertina nella bufera di Skriniar al PSG – TS

Nel giorno del presunto trasferimento di Milan Skriniar al PSG – non concretizzatosi – a prendersi la scena è Matteo Darmian. Il giocatore nerazzurro manda l’Inter in semifinale di Coppa Italia

INATTESO – L’ultimo giorno di calciomercato non ha portato al trasferimento di Milan Skriniar al PSG. Mentre tutti parlavano di questa notizia, a San Siro Matteo Darmian si è preso le luci delle ribalta con il gol che ha portato l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Il numero 36 è l’uomo che sta sostituendo lo slovacco in queste partite, affermandosi come vero e proprio Jolly della squadra nerazzurra. Il ruolo di braccetto difensivo non è nuovo, dato che ha iniziato proprio in quella posizione la sua carriera, nelle giovanili del Milan. Adesso l’ex Parma è una certezza per Inzaghi, e si candida per una maglia da titolare nel derby di domenica. Ancora non si sa se da esterno destro o da braccetto di difesa, ma la probabilità che il classe ’88 scenda in campo da titolare sono altissime.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini