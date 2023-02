Inter-Atalanta 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Atalanta ha portato alla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, grazie al pesantissimo 1-0 firmato Darmian. La rete del difensore goleador conferma i suoi ottimi numeri statistici anche in attacco.

TRE – Le partite di Coppa Italia giocate dall’Inter il 31 gennaio. Anche le due precedenti erano ai quarti di finale, ma in entrambi i casi portarono a una sconfitta. Nel 2017 la Lazio si impose per 1-2, nel 2019 stesso avversario con KO 4-5 ai rigori (0-0 al 90′ e 1-1 ai supplementari, complice anche un disastroso arbitraggio di Rosario Abisso, con errori decisivi dal dischetto di Lautaro Martinez e Radja Nainggolan).

QUATTRO – Le stagioni consecutive in cui l’Inter raggiunge le semifinali di Coppa Italia. Per trovare una striscia più lunga bisogna tornare alle otto di fila fra il 2003-2004 e il 2010-2011, in cui arrivarono anche le vittorie del torneo nel 2005, 2006, 2010 e appunto 2011.

OTTO – I gol di Matteo Darmian dal suo acquisto nel 2020. Inter-Atalanta è la terza volta in cui una sua rete vale una vittoria per 1-0, gli era già successo contro Cagliari e Verona ad aprile 2021 (decisivi per il titolo). Quando lui ha segnato solo nel recente 2-2 contro il Monza non è arrivata anche una vittoria.

DIECI – Le partite di Coppa Italia fra Inter e Atalanta. Quella di ieri è la settima vittoria, contro due sconfitte e un solo pareggio. Come qualificazioni tre su tre, considerato che sei incontri sono avvenuti nella fase a gironi.

DIECI – I gol consecutivi dell’Inter nelle partite di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’ultimo dei bergamaschi è datato 31 agosto 1977 di Hubert Pircher, per un illusorio vantaggio in una partita finita 3-1. Poi 0-2 il 9 settembre 1979, 0-1 il 27 gennaio 2005, 3-0 il 16 febbraio dello stesso anno (andata e ritorno sempre ai quarti) più l’1-0 di ieri.