Darmian: «All’Inter da tifoso, fantastico! Con il Milan c’è voglia di rivalsa»

Matteo Darmian, protagonista ieri in Coppa Italia contro l’Atalanta, nella settimana che porta al derby tra Milan e Inter ha parlato in un’intervista rilasciata su DAZN insieme al capitano del Milan Davide Calabria. Entrambi i giocatori si sono raccontati apertamente prima del derby della ventunesima giornata di campionato. Ricordi d’infanzia, la crescita individuale e la fede per i colori nerazzurri.

AMORE PER L’INTER – Matteo Darmian comincia parlando del suo amore per il calcio, in particolare per l’Inter sin da bambino: «Nella mia famiglia si è sempre respirato calcio, soprattutto da parte di papà. Lui è un tifoso della Fiorentina, tant’è che da piccolo guardavo loro con Batistuta e Rui Costa. Crescendo ho iniziato anche io a guardare la partite e mi sono legato ai nerazzurri. Arrivare nella squadra per cui tifavi da bambino è una cosa fantastica, sicuramente ti spinge a dare qualcosa in più e fare sempre il massimo. Quando ho fatto uno dei primi provini per il Milan ci hanno chiesto chi era il giocatore che preferivamo e io dissi Seedorf, che nel 2000 giocava all’Inter. Quando ho iniziato a giocare – ricorda Darmian -, io ero centrocampista e poi ho arretrato la mia posizione. Il DNA Inter è fatto di tanta passione e un po’ di pazzia, è bello viverlo all’interno. Sono arrivato quando gli stadi erano ancora chiusi causa Covid-19. Ci fa piacere adesso avere i nostri tifosi, ci danno una grande spinta. Noi cerchiamo di dargli delle soddisfazioni».

CONTRO IL MILAN – Darmian è già in clima derby, e parla dell’importanza della sfida contro i rossoneri: «I derby si vivono sempre in maniera particolare perché sono delle partite a sé. Penso sia LA partita per quanto riguarda il tifoso interista. Si respira un’aria diversa rispetto le altre partite: l’atmosfera a San Siro e in città è qualcosa di unico. Il derby della scorsa stagione è stata particolare perché siamo passati in vantaggio, poi non siamo riusciti a gestire e ci siam fatti rimontare. C’è tanta voglia di rivalsa, ma non solo per quella partita ma penso anche al derby di andata che ci ha visti sconfitti e questo ci è rimasto dentro».

VITTORIA SCUDETTO – Darmian torna a parlare della vittoria dello scudetto con Antonio Conte e del suo arrivo in nerazzurro: «Quando sei ragazzino il tuo sogno è quello di vincere uno scudetto. Arrivare in un grande club e vincere tanti trofei e l’Inter in Italia mi ha dato questa opportunità. Ripensandoci è stato molto bello, un percorso difficile fatto di sacrifici ma ne è valsa la pena. Io uomo dei gol importanti? Non c’è un segreto, forse con il lavoro. Mi è andata bene, ero sempre lì nel posto giusto (ride, ndr)».