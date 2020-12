Cagliari-Inter, Di Francesco conferma il nuovo ruolo in formazione a un ex

Eusebio Di Francesco Cagliari

Cagliari-Inter si giocherà domani alle ore 12.30. Viste le assenze nei rossoblù (vedi convocati) Di Francesco dovrebbe confermare lo stesso assetto di formazione già mostrato domenica a Verona.

EMERGENZA A METÀ – Per Cagliari-Inter i sardi recuperano Nahitan Nandez e Giovanni Simeone, non Diego Godin, Adam Ounas e Gaston Pereiro. Questo l’esito sui cinque recenti positivi, e la stranezza principale riguarda l’ex Inter che pure era stato contagiato ben tre settimane fa. Eusebio Di Francesco, tuttavia, dovrebbe far partire i due sudamericani dalla panchina, visto che è la prima convocazione per entrambi dopo aver superato il Coronavirus. In attacco, come centravanti, terza partita di fila per Leonardo Pavoletti, che si sta riprendendo gli spazi dopo essere rimasto un anno fuori per due gravi infortuni al ginocchio. Senza Nandez come esterno alto a destra ci sarà l’ex Gabriele Zappa, autore di un ottimo inizio di stagione con tre assist, quindi Paolo Pancrazio Faragò farà il terzino. Ala sinistra Riccardo Sottil.

GLI ALTRI – Il resto della formazione del Cagliari per sfidare l’Inter vede minimi dubbi in difesa. Con l’intoccabile Sebastian Walukiewicz, sempre in campo in questa Serie A, Di Francesco ha fatto intendere che ci sarà ancora il classe 2001 Andrea Carboni, come domenica a Verona. A domanda di Inter-News.it in conferenza stampa (vedi articolo) ha più o meno confermato il 4-2-3-1 come modulo: niente schieramento a specchio. Da terzino sinistro, visto l’infortunio di Alessandro Tripaldelli, torna Charalampos Lykogiannis a sua volta tornato al 100% dopo un problema fisico. Davanti alla difesa Razvan Marin (in grande crescita dopo un inizio difficile e autore del suo primo gol in Serie A domenica scorsa) e Marko Rog. Poi c’è Joao Pedro trequartista: è il miglior marcatore dei rossoblù, con sei gol. Questa la probabile formazione di Di Francesco per Cagliari-Inter: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.