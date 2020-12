De Paul uomo-mercato: gennaio 2021 ultima chiamata (anche per l’Inter)

De Paul è uno dei pochi centrocampisti “italiani” appetiti sul mercato… con particolare fretta. L’Udinese è pronta ad ascoltare qualsiasi proposta che possa soddisfare le richieste minime, sapendo che a gennaio 2021 sarà possibile fare un “colpo” a livello di bilancio. E l’Inter è attenta all’evoluzione della situazione

BAGARRE INVERNALE – Ultime partite dell’anno solare per Rodrigo De Paul, che dopo la sosta natalizia dovrà fare una scelta di vita più che di carriera. L’Udinese non può più attendere e sa che a gennaio, per questioni di emergenza e mancanza di alternative, arriverà l’occasione giusta per monetizzare. Il prezzo è fatto da mesi: si parla di 35-40 milioni di euro, trattabili. Tutte le big italiane sono interessate alle prestazioni sportive del classe ’94 argentino, che a Udine è diventata una stella. Una stella che rischia di perdere l’ultimo treno per fare il salto di qualità. L’Inter è una delle squadre più interessate a De Paul e un piano per gennaio lo avrebbe pure (vedi articolo). L’Udinese lascia carta bianca a De Paul: se porta in sede l’offerta giusta, può partire. Anzi, forse è più giusto dire “deve” partire. Perché in casa bianconera stanno solo aspettando questa ricca plusvalenza, pur privandosi del miglior calciatore in rosa. In estate potrebbe essere troppo tardi, perché il prezzo rischierebbe di crollare drasticamente per diversi motivi. Un rischio da considerare. Anche in casa Inter, che in estate potrebbe rivoluzionare il proprio progetto tecnico.