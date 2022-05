Cagliari-Inter, attesa per Nandez: Agostini ancora costretto a rimpiazzarlo?

In vista di Cagliari-Inter tiene banco la vicenda Nandez nei rossoblù. L’uruguayano è di nuovo alle prese con un problema muscolare e fin qui non si è mai allenato in gruppo.

A FORTE RISCHIO – Nahitan Nandez va verso la conferma dell’indisponibilità per Cagliari-Inter. Oggi allenamento al mattino per i rossoblù, fino a ieri l’uruguayano ha svolto solo terapie. A due giorni dalla partita (domenica ore 20.45) appaiono remote le possibilità che faccia parte dei convocati di Alessandro Agostini. Il nuovo allenatore, sostituto di Walter Mazzarri, già ci aveva dovuto rinunciare domenica scorsa a Salerno. Nandez, una settimana fa, ha accusato un fastidio al quadricipite della coscia destra proprio quando sembrava il momento del ritorno da titolare. Non gioca dal 1′ dal 19 gennaio, contro il Sassuolo in Coppa Italia, complice un altro infortunio (al ginocchio). Per Cagliari-Inter, presumibilmente, Nandez al massimo andrà in panchina: Marko Rog, rientrato da un lunghissimo stop, il rimpiazzo possibile.