I gol di Juventus-Inter mostrando l’importanza delle sponde in area

Juventus-Inter ha mostrato un punto di forza degli uomini di Inzaghi. Vale a dire la possibilità di sfruttare le sponde in area degli esterni.

SPONDE EFFICACI – L’Inter è la squadra in Serie A che sfrutta di più i cross. E Juventus-Inter ha mostrato la loro efficacia soprattutto in una fattispecie. Parliamo delle sponde in area. Una risorsa specifica per Inzaghi perché permette di sfruttare a pieno le qualità dei suoi esterni: la tecnica dei cross e la fisicità, l’abilità nel gioco aereo.

DUE AZIONI, A SPECCHIO – Nella finale di Coppa Italia l’Inter due volte ha sfruttato le sponde in modo efficace. Nello specifico nelle occasioni dei due rigori. Coi protagonisti in ruoli invertiti. Sul rigore di Calhanoglu il cross viene da destra. Dumfries visto l’affollamento centrale punta al secondo palo. Dove Perisic si allunga, facendo sponda di testa per Lautaro Martinez. Che controlla e subisce fallo. Sul rigore realizzato dal croato invece il cross parte da sinistra. Quindi proprio da lui. Stavolta è il numero 14 a cercare il secondo palo. Dove trova l’olandese, che rimette in mezzo il pallone su cui si avventa de Vrij. Stesso schema, due azioni praticamente a specchio.