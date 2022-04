Brozovic migliora per Juventus-Inter, ma Inzaghi si cautela: provato il sostituto – Sky

Brozovic quest’oggi ha svolto l’allenamento quasi del tutto in gruppo e c’è ottimismo di vederlo in campo in Juventus-Inter (vedi articolo). Tuttavia Inzaghi, forse per prudenza, ha provato il sostituto: lo segnala Matteo Barzaghi per Sky Sport.

CE LA FA? – Marcelo Brozovic ha ormai superato il problema al polpaccio che l’ha tenuto fuori dalla trasferta di Liverpool. Per Juventus-Inter il croato si candida per una maglia da titolare, domani dovrebbero essere tolti tutti i dubbi. Simone Inzaghi, però, mantiene aperto un rischio di assenza all’ultimo. Per questo motivo, nella partitella alla quale Brozovic non ha partecipato, ha provato il sostituto: Roberto Gagliardini. È lui il prescelto nel caso in cui si dovesse andare su una soluzione diversa, anche se al momento è più probabile il rientro del numero 77. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.