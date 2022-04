Zanetti: «Mondiali ancora senza l’Italia? Terribile, un colpo molto duro»

Zanetti è uno degli invitati al sorteggio dei Mondiali, che si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi in Qatar (vedi articolo). Il vice president dell’Inter ha parlato a ESPN di cosa significhi non avere di nuovo l’Italia.

“DOPPIA” NAZIONALITÀ – Javier Zanetti, nel giorno del sorteggio dei Mondiali, analizza le sue “due” nazionali partendo dall’Argentina: «Vedo una nazionale molto solida, l’ha dimostrato non solo nelle qualificazioni ma anche in Copa América. Questo mi illusiona molto in vista dei Mondiali. La mancanza dell’Italia? Terribile, è la seconda volta. Questa volta c’erano due partite, pensavamo tutti che contro la Macedonia del Nord potesse vincere facilmente per poi sfidare Portogallo o Turchia. Il calcio però dice altro, per il calcio italiano è stato un colpo molto duro».