Brozovic vede Juventus-Inter (dal 1′?), per de Vrij scelta indirizzata

Le notizie del pomeriggio danno Brozovic in progresso a due giorni da Juventus-Inter (vedi articolo). Col croato in condizioni migliori rispetto a de Vrij cominciano a delinearsi le indicazioni per il derby d’Italia di domenica sera (ore 20.45).

PRONTO DAL 1′ – La sosta per le nazionali è finalmente finita e l’avvicinamento a Juventus-Inter è ormai concreto. Da due settimane si parla quasi esclusivamente di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, per quanto riguarda la formazione. I due sono assenti dall’8 marzo, quando sono usciti per infortunio a Liverpool. Non sembrava nulla di grave per entrambi, invece dopo ventiquattro giorni i dubbi restano ancora. Almeno per de Vrij, perché per quanto riguarda Brozovic gli aggiornamenti del primo pomeriggio lo vedono recuperato. Per quest’ultimo oggi allenamento in gruppo, fatta eccezione per la partitella finale (vedi articolo). Considerato anche il recente post su Instagram, le possibilità di vederlo dal 1′ crescono.

IN CAMPO UNO O DUE? – Se per Brozovic c’è ottimismo per quanto riguarda de Vrij un po’ meno. Anche il difensore ha saltato gli impegni con la sua nazionale, per essere pronto per Juventus-Inter. Oggi però si è allenato ancora a parte, l’augurio è che domani possa tornare a disposizione in maniera completa. Non dovesse farlo l’assenza per l’Allianz Stadium sarebbe probabile, o comunque al massimo lo si vedrebbe in panchina. Senza de Vrij chi in campo? Presumibile che Simone Inzaghi scelga Danilo D’Ambrosio sul centro-destra, spostando Milan Skriniar da centrale di fatto a marcare Dusan Vlahovic. Con ovviamente Alessandro Bastoni a completare il terzetto difensivo. Domani l’allenamento della vigilia e la conferenza stampa di Inzaghi (vedi articolo) daranno qualche indicazioni in più. Con ancora due giorni alla partita, però, le indicazioni per Juventus-Inter fanno ben sperare per Brozovic e un rientro più fattibile per de Vrij col Verona il 9 aprile.