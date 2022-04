Bucchioni: «Idea Inter, un altro attaccante con Dybala. Lautaro Martinez via»

Bucchioni vede l’attacco dell’Inter del tutto cambiato nella prossima stagione. Su TuttoMercatoWeb il giornalista indica in Dybala il sostituto di Lautaro Martinez, non l’unico.

PARAMETRO ZERO – “L’accordo non c’è ancora. Normale che se ne parli, normale che Giuseppe Marotta ci pensi da tempo, abbia fatto delle proposte e il giocatore rifletta, ma l’affare non è fatto. Paulo Dybala però è la perfetta operazione per quest’Inter che deve rinforzarsi senza pesare sui bilanci. Costerà d’ingaggio (sette milioni?) e questo è ovvio, ma con Alexis Sanchez in uscita i conti potrebbero già essere pari. Ma il solo Dybala non può bastare, e con Edin Dzeko ai titoli di coda (36 anni) l’attacco nerazzurro ha bisogno di un centravanti buono per l’oggi, ma soprattutto da crescere per il futuro. Sintetizziamo: l’idea è mettere insieme Dybala e Gianluca Scamacca. Uno inventa e fa gol d’autore, l’altro mette il fisico e aspetta assist. Non è pensabile, infatti, affidarsi a un attacco poco fisico con Lautaro Martinez e Dybala, i nerazzurri hanno bisogno di un terminale come è stato Romelu Lukaku e come è, con caratteristiche diverse, ora Dzeko”.

DA ARGENTINO AD ARGENTINO? – “Lautaro Martinez e Dybala, se volete, non sono adatti nessuno dei due a fare la prima punta e insieme faticherebbero. Ecco allora l’ipotesi di dare il via libera a Lautaro Martinez per cambiare integralmente l’attacco. L’argentino non sta facendo male, ha comunque segnato 14 gol, ma ha un rendimento poco continuo, per le qualità che ha da lui si aspetta sempre qualcosa in più e c’è anche la sensazione che nel rapporto con l’Inter stiano mancando degli stimoli e dell’energia anche se il contratto è stato rinnovato pochi mesi fa. E allora? Ha mercato in Spagna (Atlético Madrid soprattutto), ma anche in Premier League (Tottenham e non solo)”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni