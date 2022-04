Hellmann (Eintracht Francoforte): «Inter soggetta a volatilità. Due club top»

Axel Hellmann, portavoce del consiglio d’amministrazione dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni di Frankfurter Rundschau, della grandezza di certi club europei. Sull’Inter ha una sua opinione

GRANDI CLUB − Le parole di Hellmann sulla grandezza di certe squadre: «Ci sono davvero pochi grandi club nella storia del calcio europeo: Manchester United, Real Madrid e, naturalmente, Barcelona. Anche il Bayern Monaco è uno di questi, ma con loro giochiamo regolarmente in campionato. Anche Manchester City e Chelsea sono grandi club ma sono cresciuti con il capitale. Il Liverpool, la Juventus, l’Inter o l’Ajax, invece, sono sempre stati soggetti a volatilità. Real Madrid e Barcellona mai, per questo sono in vantaggio rispetto alle altre».