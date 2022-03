Brozovic e de Vrij non riposeranno come gli altri: una data per il recupero – CdS

Simone Inzaghi ha concesso alla squadra tre giorni di riposo dopo l’allenamento di ieri. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij continueranno comunque ad andare ad Appiano Gentile. C’è una data per il possibile recupero.

VERSO IL RECUPERO – L’Inter ieri mattina ha sostenuto l’ultimo allenamento della settimana ed e poi scattato il rompete le righe. Con ritrovo fissato per martedì. Brozovic e De Vrij, invece, nei prossimi tre giorni ne faranno solo uno di riposo e gli altri due si recheranno ad Appiano Gentile: per loro niente vacanze, ma sedute di fisioterapia e lavoro sul campo per superare i rispettivi infortuni al polpaccio. La convinzione dello staff tecnico e medico è quella di poter riavere in gruppo il croato già martedì o mercoledì, ma c’è la speranza che pure l’olandese possa essere arruolabile

Fonte: Corriere dello Sport

