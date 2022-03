Inter in nazionale: doppia amichevole al sabato, apre Perisic

Solo amichevoli oggi per i giocatori dell’Inter in nazionale, con Perisic primo ad aprire nella Croazia senza Brozovic. Stanotte titolare Correa nel 3-0 dell’Argentina sul Venezuela (vedi articolo): il Tucu è il primo nerazzurro a non aver… perso. Qui tutti gli impegni.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 26 MARZO 2022

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Danimarca (amichevole) ore 20.45 ad Amsterdam, Olanda.

IVAN PERISIC – Croazia-Slovenia (amichevole) ore 15 a Doha, Qatar.