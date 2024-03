Bologna-Inter, Inzaghi non si fida! Due rientri: la probabile formazione – TS

L’Inter sarà ospite al Dall’Ara contro il Bologna. I nerazzurri scenderanno in campo con la consapevolezza di sfidare una squadra in forma. Come spiegato da Tuttosport, spazio a un relativo turnover. Ecco la probabile formazione secondo il quotidiano di Torino.

A LAVORO – Simone Inzaghi e la sua Inter questo pomeriggio sarà ospite al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. Se da un lato si penserà alla sfida in campionato, la testa va anche verso la gara di metà settimana contro l’Atletico Madrid in Champions League. Come spiegato da Tuttosport, sono in risalita le quote di Alexis Sanchez per una maglia da titolare insieme a Marcus Thuram. A destra invece potrebbe andare Matteo Darmian con Denzel Dumfries pronto a una maglia da titolare in Spagna. Spazio anche a Bisseck in difesa, con il rientrante Francesco Acerbi. Dal primo minuto potrebbe giocare anche Hakan Calhanoglu così da mettere minutaggio nelle gambe prima di volare per Madrid. Inzaghi chiederà ai suoi di tenere alta la tensione: un’eventuale vittoria darebbe ai nerazzurri l’entusiasmo giusto per la sfida al Civitas Metropolitano. Asticella sempre alzata per il tecnico piacentino che non vuole tornare a Milano con l’ennesima sconfitta contro il Bologna e allo stesso tempo minare l’entusiasmo. Questa la probabile formazione dell’Inter

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport