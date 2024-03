Lombardo: «Inter, ora meno differenze! Uno meglio di Dimarco»

L’Inter si prepara a sfidare il Bologna in campionato. Il giornalista Marco Lombardo, presente dagli studi di Sportitalia, sottolinea la forza dei nerazzurri.

LA VERA FORZA – Marco Lombardo parla dell’Inter, prima forza del campionato di Serie A che si prepara a sfidare la rivelazione Bologna: «La cosa importante per Inzaghi è che in queste partite tutti i giocatori che ha messo, hanno giocato senza incertezza. Non si notava differenze tra titolari e non titolari, tutti i giocatori adesso sono pronti e si sentono coinvolti. Carlos Augusto, per esempio, negli ultimi tempi ha spesso giocato anche meglio di Federico Dimarco, che in questo periodo era arrivato un po’ stanco. Quindi ha giocatori che può mettere in campo senza problemi rispetto poco tempo fa».