Asllani come l’Inter oggi: buon compleanno! Il secondo da quando è arrivato

Kristjan Asllani oggi festeggia il suo compleanno, proprio come l’Inter! Tanti auguri da parte dei tifosi e di tutta la redazione di Inter-News.it.

BUON COMPLEANNO – Grande festa in casa Inter, non solo per i 116 di grande storia! Oggi, 9 marzo, anche Kristjan Asllani spegne le candeline. Il giovane centrocampista nerazzurro festeggia il suo ventiduesimo compleanno, il secondo da quando veste questi splendidi colori. Il calciatore è arrivato dall’Empoli nell’estate del 2022, conquistando una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In questa stagione sta trovando più continuità rispetto la prima esperienza, collezionando fin qui 24 presenze in tutte le competizioni. Schierato titolare nelle ultime tre partita, contro il Genoa nell’ultimo match casalingo ha realizzato anche il suo primo gol in nerazzurro.