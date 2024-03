Bologna-Inter, Marotta segue da vicino un obiettivo di mercato! Due le alternative

Bologna-Inter da campo a mercato. La società nerazzurra già da tempo lavora anche per quanto riguarda la prossima stagione e la partita di oggi sarà utile anche per seguire un obiettivo di mercato tra i rossoblù, oltre Giovanni Fabbian su cui la società nerazzurra mantiene anche il controllo. Secondo Tuttosport, ci sarebbero anche due alternative in Serie A.

OBIETTIVO DA VICINO – Denzel Dumfries ha un contratto in scadenza con l’Inter a giugno 2025 e la società nerazzurra non vorrebbe farsi trovare impreparata qualora il calciatore dovesse essere ceduto. Se non dovesse rinnovare già questa estate, memore di quanto accaduto con Milan Skriniar, i nerazzurri lo venderanno al miglior offerente e a quel punto bisognerà farsi trovare pronti con il possibile sostituto. Bologna-Inter in programma oggi non sarà importante solo per quanto riguarda il campionato, ma anche per seguire da vicino un obiettivo di mercato. Il profilo monitorato in tal senso è Stefan Posch, esterno austriaco riscattato per 5 milioni in questa stagione dall’Hoffenheim e che oggi vale almeno tre volte quella cifra.

DUE ALTERNATIVE – Ecco quindi che in casa nerazzurra, dopo l’arrivo di Tajon Buchanan, che però all’occorrenza potrà essere schierato anche a sinistra e che comunque deve ancora dimostrare di poter diventare un top nel ruolo, si cerca di mettersi eventualmente al riparo da una cessione ipoteticamente remunerativa, ma sportivamente dolorosa, individuando così la pedina giusta, ad un costo ragionevole. Posch di fatto rispecchia tutte queste peculiarità. E anche se non è quell’esterno a tutta fascia offensivo alla Dumfries, potrebbe sicuramente essere utile alla causa interista, con le sue di caratteristiche. Due potrebbero essere le alternative in Serie A: la prima riguarda il giovane Kayode della Fiorentina, mentre il secondo è Holm dell’Atalanta.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna