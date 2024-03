Pairetto arbitro di Bologna: solo due precedenti negli ultimi due anni!

Pairetto sarà l’arbitro di Bologna-Inter, partita della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Dall’Ara.



I PRECEDENTI – Bologna-Inter sarà l’undicesima partita per Luca Pairetto come arbitro dei nerazzurri. Con un “problema”: la prima di due sconfitte è avvenuta col Bologna, la seconda nell’ultima. Il 5 luglio 2020 dà un rigore che Lautaro Martinez – come spesso successo – si fa parare da Lukasz Skorupski, poi un rosso per parte con quello di Alessandro Bastoni esagerato. E la partita finisce 1-2. È invece 0-1 contro il Monza il 15 aprile di un anno fa, nell’altra sconfitta. Il bilancio però resta molto positivo: sette vittorie, un pareggio e due sconfitte.

ASSENTE DA MOLTO – L’esordio di Pairetto con l’Inter è avvenuto il 25 novembre 2017 con una vittoria per 1-3 sul Cagliari, alla Sardegna Arena. Nella circostanza era andato al VAR per convalidare il terzo gol, di Mauro Icardi: nessun fallo di Ivan Perisic sul portiere avversario Rafael de Andrade, come invece chiedevano i rossoblù. Bologna-Inter è appena la terza per Pairetto in oltre due anni: oltre al già citato KO col Monza l’altra è una vittoria per 2-1 contro la Lazio il 9 gennaio 2022.