Calhanoglu o Asllani? Inzaghi ha scelto: col Bologna idea precisa

In vista della gara contro il Bologna di questo pomeriggio, Simone Inzaghi finalmente torna ad abbracciare Hakan Calhanoglu: il turco verrà schierato dal 1′ o toccherà di nuovo ad Asllani?

RIENTRO – Archiviate le settimane passate in infermeria, Hakan Calhanoglu è tornato a disposizione di Simone Inzaghi. Adesso l’obiettivo è recuperare la forma fisica in vista della trasferta delicata in Spagna contro l’Atletico Madrid. Il centrocampista turco è stato recuperato e sarà a disposizione del tecnico in vista della gara di oggi contro il Bologna di Thiago Motta. È possibile che Inzaghi decida di rischiare dal primo minuto il centrocampista turco così da permettergli un graduale rientro.

CAMBIO – Nelle scelte di Simone Inzaghi, dopo il centrocampista turco c’è ovviamente Kristjan Asllani, pronto a entrare a gara in corso nel caso in cui servisse un po’ di riposo a Calhanoglu. Dopo l’allenamento di ieri mattina e la partenza per Bologna, Simone Inzaghi ha deciso – salvo qualche sorpresa – a chi consegnare le chiavi del centrocampo. L’idea sempre più concreta è quella di vedere il centrocampista turco dal primo minuto, con un cambio a gara in corso. L’importante è che Calhanoglu possa mettere minuti preziosi nelle gambe per acquisire la miglior forma possibile in vista della gara al Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid.